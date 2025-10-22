 Salta al contenuto

Il nuovo Camp Nou: il Barcellona crea un modello sostenibile

Manos Staramopoulos
Barcellona stadio Camp Nou

Il Barcellona lancia il nuovo Camp Nou come simbolo di rinascita

Il Barcellona sta concretizzando il progetto più ambizioso della sua storia: la completa ricostruzione del Camp Nou, fulcro del piano Espai Barça. Con un investimento complessivo di 1,45 miliardi di euro, il club vuole trasformare lo stadio in un centro di intrattenimento e impresa capace di generare ricavi costanti, oltre la semplice attività sportiva.

Un progetto imponente tra tecnologia e sostenibilità

Circa 950 milioni di euro saranno destinati al nuovo impianto da 105.000 posti, completamente coperto e dotato di spazi commerciali e aree VIP. Il ritorno parziale al Camp Nou è previsto per novembre 2025, con una capienza temporanea di 45.000 spettatori, mentre le partite continueranno al Montjuïc fino al completamento dei lavori.

Accordi strategici e crescita economica

Il recente rinnovo della partnership con Spotify, dal valore complessivo di 460 milioni di euro fino al 2034, garantisce stabilità finanziaria. A ciò si aggiungono nuovi sponsor come Midea, Uber e la Repubblica Democratica del Congo, che portano il totale delle sponsorizzazioni oltre i 330 milioni. Secondo le stime del club, l’Espai Barça genererà fino a 400 milioni di fatturato annuo, sostenuto da investitori come Goldman Sachs e JP Morgan.

Il nuovo Camp Nou non è solo uno stadio: è il prototipo di come un club calcistico può fondere sport, finanza e sostenibilità in un’unica visione globale.

