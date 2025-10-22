Il nuovo Camp Nou: il Barcellona crea un modello sostenibile

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Il Barcellona lancia il nuovo Camp Nou come simbolo di rinascita

Il Barcellona sta concretizzando il progetto più ambizioso della sua storia: la completa ricostruzione del Camp Nou, fulcro del piano Espai Barça. Con un investimento complessivo di 1,45 miliardi di euro, il club vuole trasformare lo stadio in un centro di intrattenimento e impresa capace di generare ricavi costanti, oltre la semplice attività sportiva.

Un progetto imponente tra tecnologia e sostenibilità

Circa 950 milioni di euro saranno destinati al nuovo impianto da 105.000 posti, completamente coperto e dotato di spazi commerciali e aree VIP. Il ritorno parziale al Camp Nou è previsto per novembre 2025, con una capienza temporanea di 45.000 spettatori, mentre le partite continueranno al Montjuïc fino al completamento dei lavori.

Accordi strategici e crescita economica

Il recente rinnovo della partnership con Spotify, dal valore complessivo di 460 milioni di euro fino al 2034, garantisce stabilità finanziaria. A ciò si aggiungono nuovi sponsor come Midea, Uber e la Repubblica Democratica del Congo, che portano il totale delle sponsorizzazioni oltre i 330 milioni. Secondo le stime del club, l’Espai Barça genererà fino a 400 milioni di fatturato annuo, sostenuto da investitori come Goldman Sachs e JP Morgan.

Il nuovo Camp Nou non è solo uno stadio: è il prototipo di come un club calcistico può fondere sport, finanza e sostenibilità in un’unica visione globale.

