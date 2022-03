Il Napoli si gode Fabian Ruiz – Il gol arrivato in extremis contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri ha definitivamente consacrato Fabian Ruiz come uomo fondamentale del Napoli targato Spalletti. I Partenopei hanno così agganciato la vetta della classifica grazie al tiro da fuori dello spagnolo ma la storia d’amore tra il club azzurro e il centrocampista potrebbe terminare alla fine di questa stagione.

Il Napoli si gode Fabian Ruiz – Secondo quanto raccolto da “Calciomercato.com“, infatti, il contratto di Fabian scadrà nel 2023 e, ad oggi, trattative per il rinnovo non sono in corso. Un suo trasferimento la prossima Estate, dunque, non è assolutamente da escludere, con Real Madrid e Barcellona pronte a battagliare per accaparrarsi il talentuoso classe 97.

LEGGI ANCHE: