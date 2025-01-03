Il Napoli prova a aprire le porte della capitale sul mercato: Pellegrini

Anthony Ferrara · Pubblicato il 3 Gennaio 2025 · Aggiornato il 4 Gennaio 2025

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, sarebbe il profilo scelto da Antonio Conte per la mediana del Napoli: le ultime

PELLEGRINI NAPOLI – Esperienza, qualità e carisma al servizio di una squadra proiettata verso la conquista di un posto Champions, in vista della prossima stagione, ma intenzionata anche a vincere subito, per spalancare orizzonti Scudetto. La missione del Napoli di Antonio Conte di restare sulla scia dell’Inter e dell’Atalanta nella volatona per il traguardo Tricolore per il finale di stagione parte dal mercato, a caccia di quei tasselli che possano completare una rosa già ampiamente competitiva. La priorità degli azzurri sarebbe quella di ricercare profili che rispondano perfettamente all’identikit qualitativi, senza perdere di vista il bilancio. I radar della sessione invernale sarebbero già ben puntati su Roma e Torino, laddove due calciatori risultano in rotta di collisione coi rispettivi club: Lorenzo Pellegrini e Danilo, centrale brasiliano fuori dai convocati per la SuperCoppa Italiana.

Due capitani, dunque: elementi pronti per l’immediato. Nessuna scommessa, solo certezze per puntare al piatto grosso. In particolare, i partenopei potrebbero sfondare le porte della capitale per colorare d’azzurro il futuro del capitano della Roma, da tempo segnalato in uscita dall’ambiente giallorosso. Sfumato (ormai) Jacopo Fazzini, sempre più vicino alla Lazio e con Folorunsho destinato a Firenze, ecco che l’idea Pellegrini starebbe prendendo sempre più forma, in quel di Castel Volturno, a prescindere dal percorso inverso di Raspadori verso Roma. Negli scorsi giorni, i due club avrebbero tentato di imbastire una doppia operazione, ma la differenza economica d’ingaggio percepito dai due nazionali italiani non avrebbe ancora fatto decollare lo scambio.

Pellegrini-Napoli: difficile il prestito, ma operazione calda

Stando a quanto riferito da La Repubblica, la scadenza contrattuale di Pellegrini con la Roma, fissata al 30 giugno 2026, potrebbe far propendere il Napoli per un’offerta basata su un prestito sino a giugno, ma la formula non convincerebbe pienamente la società capitolina. L’operazione speciale per il capitano giallorosso, tuttavia, potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Una certezza in più, per il Napoli, verso la volata finale.