Il Napoli ha pronta l’offerta per Scalvini – Uno dei migliori giovani dello scorso campionato di Serie A è, senza ombra di dubbio, Giorgio Scalvini dell’ Atalanta che, grazie prestazioni superbe, è riuscito a scalare in pochissimo tempo le gerarchi di Gian Piero Gasperini. Con Kim Min-Jae ormai lontano dalla Campania, quindi, il ragazzino classe 2003 potrebbe essere il giusto erede del centrale asiatico.

Il Napoli ha pronta l’offerta per Scalvini – Il profilo di Scalvini dunque, come riportato da “Il Corriere Del Mezzogiorno“, è quello che più intriga l’attuale dirigenza partenopea e, nonostante la “Dea” non abbia necessità di venderlo, con una ricca offerta da 30-35 milioni di Euro il suo approdo alla corte di Rudi Garcia sarebbe cosa praticamente scontata. I prossimi giorni, ad ogni modo, saranno decisivi per comprendere meglio i reali margini di questa operazione.

LEGGI ANCHE: