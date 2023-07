Il Napoli forte su Lo Celso – Nella giornata di oggi, nella splendida cornice di Dimaro, andrà in scena il primo vertice di mercato del “nuovo” Napoli e, con ogni probabilità, si parlerà molti di un grande obiettivo della compagine guidata da Rudi Garcia, ovvero Giovanni Lo Celso. Come raccontato da “Il Corriere Dello Sport“, infatti, il giocatore è un vecchio pallino degli azzurri e De Laurentiis vorrebbe fare tutti gli sforzi possibili pur di portarlo in Campania.

Il Napoli forte su Lo Celso – L’enorme scoglio a questa interessante operazione in entrata, però, potrebbe essere legato alla formula del trasferimento. Gli “Spurs” vorrebbero cederlo a titolo definitivo mentre gli azzurri preferirebbero un prestito con diritto di riscatto (stile Anguissa e Ndombele).

Nel caso in cui i dialoghi con il club londinese, però, non dovessero portare a niente, ecco che la dirigenza azzurra avrebbe già pronto il piano B, il quale corrisponderebbe al nome di Lucas Tousart dell’ Hertha Berlino e che ha già lavorato assiduamente con l’allenatore francese del Napoli ai tempi del Lione. Il mercato della squadra campione d’Italia, quindi, è in continua evoluzione e presto potrebbero aprirsi nuovi ed interessanti scenari.

