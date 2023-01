Il Napoli ad un passo da Cheddira – Il Napoli, mai come adesso, è vicino a Walid Cheddira, centravanti del Bari che tanto ha impressionato nel corso degli scorsi Campionati del Mondo in Qatar. L’ attaccante classe 1998 aveva su di sè le attenzioni di moltissimi club ma il Napoli, come riportato da “TuttoMercatoWeb“, avrebbe battuto la concorrenza aggiudicandosi il giocatore.

Il Napoli ad un passo da Cheddira – L’ intesa tra le parti è praticamente totale e il capocannoniere della serie cadetta si trasferirà in Campania la prossima Estate andando, di fatto, ad aumentare l’enorme qualità del reparto offensivo della banda di Luciano Spalletti.

