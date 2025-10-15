Il Napoli accelera per Juanlu Sanchez: accordo vicino per gennaio?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025

Napoli pronto a rilanciare per Juanlu Sanchez

Il Napoli si muove con decisione sul mercato invernale e ha rimesso nel mirino Juanlu Sanchez, esterno spagnolo di proprietà del Siviglia. Dopo il primo assalto della scorsa estate, chiuso con un’offerta da circa 18 milioni di euro più bonus, il club azzurro è pronto a tornare alla carica a gennaio per rafforzare la corsia destra.

Dettagli dell’operazione con il Siviglia

Il Siviglia aveva già considerato soddisfacente la proposta economica presentata dal Napoli lo scorso agosto, ma alcune condizioni contrattuali non hanno permesso di chiudere l’affare. Ora, con il mercato invernale alle porte, le parti stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva. Il giocatore ha già dato il suo assenso a un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, segnale chiaro della sua volontà di trasferirsi in Serie A.

Un rinforzo importante per la stagione 2025-26

Il possibile arrivo di Juanlu Sanchez rappresenterebbe un innesto di qualità per il Napoli, che punta a rinforzare il reparto esterni in vista della seconda parte della stagione 2025-26. La trattativa è in fase avanzata: restano solo da limare alcuni dettagli prima che l’operazione possa decollare definitivamente.

Un colpo che confermerebbe l’ambizione del club azzurro e la volontà di restare protagonista sia in Serie A che in Europa.

