MONZA CASALE – Nonostante gli acquisti di Ranocchia e Carboni, il Monza non ha intenzione di fermarsi e continua a valutare altri profili per rinforzare la difesa. L’obiettivo dei brianzoli è ora completamente spostato su Nicolò Casale, centrale in forza al Verona.

IL MONZA SU CASALE PER LA DIFESA: SI PUNTA A CHIUDERE IN 48 ORE

Come riporta Alfredo Pedullà, il Monza vorrebbe provare a chiudere la trattativa con gli scaligeri nel giro di 48 ore. Anche perchè l’Hellas ha necessità di incassare e definire ogni eventuale cessione entro il 30 Giugno per questioni legate al bilancio. Galliani avrebbe pronta un’offerta di 7-8 milioni di euro da presentare al Verona.

Il giocatore, inoltre, gode della stima di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe per rinforzare la sua Lazio. Al momento, però, il mercato biancoceleste, almeno in difesa, è bloccato in attesa di risolvere la questione Acerbi, stessa grana che complica anche la firma di Romagnoli. Per questo la volontà di Casale sarà più che mai decisiva: aspettare la Lazio chissà ancora per quanto oppure sposare l’ambiziosissimo progetto del Monza.

