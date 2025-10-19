Il Milan, Son e “clausola Beckham”: possibile idea per gennaio

Anthony Ferrara · Pubblicato il 19 Ottobre 2025 · Aggiornato il 19 Ottobre 2025

Heung-min Son, ex leggenda del Tottenham e attualmente al Los Angeles FC, potrebbe risultare un’idea per il Milan, a gennaio: la clausola…

SON MILAN GENNAIO – Una scelta di vita l’ha condotto in America, a Los Angeles, dopo aver conquistato un Titolo che resterà impresso nella storia del Tottenham in eterno, esattamente come l’importanza che ha rivestito il suo numero 7 sin dal momento in cui l’ha indossato, per gli Spurs. Un’altra grande manifestazione, da vivere con la propria Nazionale, potrebbe riportarlo in Europa dalla porta principale per evitare di perdere quella condizione fisica che lo rende, a trentatré anni, ancora un formidabile atleta. Heung-min Son, notoriamente, non è un calciatore che lascia nulla al caso: la professionalità gli è riconosciuta universalmente, esattamente come una dedizione alla causa fuori dal comune. A gennaio, il classe 1992 potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato sotto l’albero di Natale del Milan, secondo quanto riferito dal portale Transferfeed.com.

Son pronto a nuova esperienza “temporanea” in Europa: idea oltre Oceano per il Milan

Stando a quanto appreso, infatti, il calciatore potrebbe essere proposto dai propri agenti a diverse squadre europee, con il Diavolo intento a cogliere l’occasione per la seconda volta nella propria storia. Circa sedici anni fa, il trasferimento di David Beckham, allora stella della MLS ed ex leggenda del Manchester United, aveva effettuato lo stesso percorso creando una sorta di precedente. Attraverso la cosiddetta “clausola Beckham“, infatti, l’interruzione agonistica del campionato americano – per diversi mesi – consentirebbe a Son di tornare in Europa fino al riavvio della competizione oltre Oceano. Son Heung-min ripercorrerebbe lo stesso cammino dell’ex ala dell’Inghilterra e potrebbe rappresentare una soluzione “fatta e finita” per la rosa a disposizione di Allegri, in preparazione del Mondiale in USA, Canada e Messico del 2026.

Il coreano si sta distinguendo per un rendimento d’altissimo livello, con ben 9 reti siglate e 3 assist messi a referto nelle prime dieci giornate del campionato americano. Storie di numeri 7 e di trasferimenti a gennaio: Son come Beckham, per una clausola che potrebbe favorire diversi club in giro per l’Europa. Una suggestione per il mercato invernale del Milan.