Il Milan punta su Mosquera: strategia per il nuovo 3-4-3 in arrivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Aprile 2025 · Aggiornato il 19 Aprile 2025

Mosquera nel mirino del Milan per rafforzare la retroguardia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ha avviato i contatti per monitorare attentamente la situazione di Cristhian Mosquera, giovane e promettente difensore centrale attualmente in forza al Valencia. Classe 2004, il calciatore spagnolo è considerato uno dei profili più interessanti della Liga, grazie alla sua solidità difensiva, alla capacità di lettura del gioco e alla duttilità tattica.

Il club rossonero starebbe valutando il suo inserimento in un progetto tecnico rinnovato che prevede il passaggio al modulo 3-4-3, una disposizione che richiede centrali affidabili, rapidi e in grado di partecipare all’impostazione dal basso. Cristhian Mosquera, in questo senso, rappresenta un’opzione coerente con le esigenze future della rosa.

La questione del direttore sportivo: D’Amico in pole

Prima di procedere con qualsiasi operazione di mercato, però, la dirigenza del Milan dovrà chiarire la questione legata alla nomina del nuovo direttore sportivo. Dopo l’addio di Ricky Massara, la società è al lavoro per trovare una figura di riferimento. In cima alla lista dei candidati figura Giovanni D’Amico, attualmente preferito a Igli Tare, ex dirigente della Lazio.

La scelta del nuovo DS sarà fondamentale non solo per definire le future linee strategiche del mercato, ma anche per finalizzare eventuali trattative in entrata, tra cui quella di Cristhian Mosquera.

Un colpo giovane e funzionale alla visione tattica

L’eventuale approdo di Cristhian Mosquera a Milano rappresenterebbe un investimento a lungo termine, coerente con la politica rossonera orientata verso profili giovani ma già pronti per il grande salto. In attesa dell’ufficialità sul fronte dirigenziale, il nome del difensore spagnolo resta segnato con evidenza nell’agenda tecnica di Casa Milan.

