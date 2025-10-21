Il Milan punta Kovačić, Modrić fattore decisivo per l’affare
Il Milan accelera per Kovačić
Il Milan prepara un colpo ambizioso per il centrocampo: portare in rossonero Mateo Kovačić, attualmente al Manchester City. Il croato, 31 anni, non trova continuità in Premier League e potrebbe essere ceduto nella prossima estate. Il contratto con i Citizens scade nel 2027, ma la riduzione del suo minutaggio apre la strada a un trasferimento stimato intorno ai 10 milioni di euro.
L’influenza di Luka Modrić
Elemento decisivo nella trattativa è la presenza di Luka Modrić, approdato di recente al Milan. L’ex Real Madrid condivide un legame profondo con Kovačić, consolidato negli anni in nazionale. I dirigenti rossoneri contano sul carisma di Modrić per convincere il connazionale ad accettare la sfida italiana e rilanciarsi in una squadra che punta a tornare protagonista in Europa.
Le condizioni dell’affare
Il nodo principale riguarda l’ingaggio, attualmente elevato al Manchester City. Il Milan non intende eguagliarlo e servirà un accordo al ribasso. Inoltre, i Citizens vogliono monetizzare al meglio la cessione, valutando tempi e sostituti. Da parte sua, Kovačić dovrà esprimere chiaramente la volontà di unirsi al progetto rossonero.
Un colpo di visione per i rossoneri
Con l’arrivo di Kovačić, il Milan rafforzerebbe non solo la qualità del centrocampo, ma anche la leadership interna. L’operazione, se concretizzata, confermerebbe l’ambizione di un club che vuole consolidarsi come protagonista del calciomercato 2026 e competere ai massimi livelli europei.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo