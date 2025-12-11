Il Milan punta Alisson per il dopo Maignan: dialoghi già avviati

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Scenario rossonero

MILAN ALISSON – La possibile uscita di Mike Maignan ha aperto una riflessione profonda nei piani alti del Milan, consapevole che un addio del francese richiederebbe un intervento immediato e di grande impatto sul mercato.

Le recenti indiscrezioni su un primo contatto tra i rappresentanti di Alisson Becker e il club rossonero hanno cambiato le prospettive, portando il brasiliano del Liverpool a diventare un’ipotesi concreta per la prossima stagione.

Il profilo ideale

In caso di separazione da Maignan, il Milan punta su un portiere già abituato alla pressione delle grandi partite: Alisson Becker, leader riconosciuto in Premier League, rappresenta un profilo capace di garantire continuità immediata.

La sua compostezza, l’abilità nel comandare la difesa e l’esperienza accumulata in anni di vertice europeo lo collocano tra le opzioni più affidabili per un club che vuole restare competitivo su tutti i fronti.

Le condizioni dell’operazione

Il nodo principale riguarda la posizione del Liverpool, che difficilmente si priverà del suo portiere titolare senza un’offerta adeguata. Il contratto in scadenza nel 2027 dà agli inglesi una posizione di forza, ma l’estate potrebbe aprire scenari inattesi.

Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare la sostenibilità economica dell’operazione e la volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza in Serie A.

Verso l’estate

In ogni caso, Alisson Becker è già uno dei nomi più discussi in vista del prossimo mercato. Se Maignan sceglierà una nuova destinazione, il Milan ha individuato un erede credibile, esperto e pronto per incidere da subito.

La prossima estate si preannuncia decisiva tanto per il club rossonero quanto per il Liverpool, chiamato a scegliere tra continuità tecnica e una possibile plusvalenza.