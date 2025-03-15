Il Milan blinda Maignan, ma a parole: contratto non formalizzato

In casa Milan, continua a tenere banco l’argomento rinnovo di contratto anche per ciò che concerne Mike Maignan: l’accordo fino al 2028…

MILAN MAIGNAN CONTRATTO – Porta non ancora completamente blindata e rinnovo di contratto formalizzato solamente con una stretta di mano, ma non ancora sottoscritto. Tra le mura di Casa Milan, continua a tenere banco l’adeguamento, con relativo prolungamento, del patto tra Mike Maignan e il Diavolo, con la firma dell’estremo difensore francese che tarda ad arrivare. Malgrado i discorsi molto avanzati e la fiducia mostrata anche da Sergio Conceicao, tecnico che ha insignito della fascia da capitano il numero 16 appena varcata la soglia dei cancelli di Milanello dirimendo un argomento scottante sul leader designato della rosa rossonera, l’estensione contrattuale tra il club meneghino e il portierone francese non prevede una firma in calce.

Stando a quanto riferito da Il Corriere della Sera, infatti, l’intesa sarebbe stata raggiunta solamente a parole e prevedrebbe un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2028, ma nulla che possa essere ufficializzato a breve termine. Nell’ultimo periodo, l’argomento deve aver destabilizzato le prestazioni dello stesso Maignan anche sul campo, con l’estremo difensore spesso finito sul banco degli imputati per qualche errore degno di nota, come quello di Rotterdam, contro il Feyenoord, ad esempio. Nel corso del match odierno, contro il Como di Fabregas, il numero 16 tornerà a difendere i pali della porta rossonera dopo la giornata di squalificata rimediata nel posticipo contro la Lazio.

Milan, giallo Maignan: accordo non ancora formalizzato

Il portiere transalpino è atteso da una prestazione importante al pari di tutti i compagni di squadra, chiamata a onorare un finale di stagione che si preannuncia “anonimo”, almeno in campionato, in attesa della Coppa Italia. Secondo quanto appreso, è probabile che il dossier concernente la situazione Maignan venga affidata al nuovo Direttore Sportivo atteso a Milanello nel corso delle prossime settimane su designazione di Giorgio Furlani. Al momento, la fumata bianca per il rinnovo del 16, resta un giallo.

