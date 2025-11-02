Il Milan batte la Roma 1-0: Pavlovic e Maignan firmano il successo
Foto © Stefano D’Offizi
Un colpo pesante per il Milan
Il Milan conquista tre punti fondamentali superando la Roma 1-0 a San Siro nel posticipo della decima giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Massimiliano Allegri torna a ridosso della vetta, agganciando Inter e Roma a quota 21 punti, a una sola lunghezza dal Napoli capolista.
Pavlovic decide, Maignan salva
La gara è intensa sin dai primi minuti. Gli uomini di Gian Piero Gasperini controllano il gioco e creano le occasioni migliori, ma al 39’ sono i rossoneri a colpire: invenzione di Rafa Leao e tocco vincente di Strahinja Pavlovic per l’1-0.
Nella ripresa il Diavolo cresce, spinto da Modric e Ricci, e sfiora il raddoppio con Nkunku e ancora Leao, fermati da un grande Svilar e dal palo. All’83’ la Roma ha l’occasione del pareggio su rigore per un fallo di mano di Fofana, ma Mike Maignan compie l’ennesimo miracolo su Paulo Dybala.
La lettura dei tecnici
Allegri conferma la sua impronta pragmatica: squadra compatta, cinica e mentalmente solida, anche in piena emergenza. Gasperini può recriminare per la mancanza di lucidità sotto porta e per un episodio che ha cambiato il match.
La classifica si accende
Con questo successo il Milan rilancia le proprie ambizioni scudetto, mentre la Roma resta ancorata al gruppo di testa ma perde un’occasione per accorciare sul Napoli. San Siro, ancora una volta, sorride ai rossoneri.
