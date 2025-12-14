Il Manchester United punta Gallagher: via libera Mainoo-Napoli?
Il Manchester United è alla ricerca di un profilo che possa portare qualità e quantità al proprio centrocampo e il nome di Conor Gallagher potrebbe fare al caso alla squadra di Ruben Amorim. L’inglese è nel mirino dei Red Devils che sono pronti a far tornare il classe 2000 in Premier League dopo le esperienze con Chelsea e Crystal Palace.
GALLAGHER-UNITED, SI PUÒ FARE IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO. E MAINOO…
Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, Gallagher potrebbe arrivare nella sponda rossa di Manchester senza troppe difficoltà, con i Red Devils pronti ad offrire un prestito con diritto di riscatto per convincere l’Atletico Madrid a cedere il proprio centrocampista.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
L’ipotetico approdo di Gallagher al Manchester United potrebbe sbloccare l’affare Mainoo-Napoli. L’interesse dei Campioni d’Italia per il classe 2005 in vista di gennaio è cosa nota, ma lo United fa muro: pur non essendo un titolarissimo, il giocatore è ritenuto una pedina preziosa da Ruben Amorim che vorrebbe un sostituto prima di lasciar partire il 20enne. Proprio per questo, Gallagher potrebbe aiutare non poco il Napoli in vista del mercato invernale.
Oltre a “Il Manchester United punta Gallagher: via libera Mainoo-Napoli?” leggi anche:
- Inter, Vicario per il dopo Sommer: Marotta e Ausilio studiano il colpo
- Crystal Palace su Kossounou: l’Atalanta valuta proposte congrue
- Lazio al lavoro per rinnovare Basic e Marusic in scadenza a giugno
- T.Silva, il Thiago Button del calcio: “Ho studiato da Paolo Maldini…”
- Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita
- Inter, idea Palestra per le fasce: il gioiello Atalanta conquista tutti
- Genoa-Inter, De Rossi: “Dovremo essere perfetti, risultati danno autostima. Chivu…”
- Salah-Slot, confronto decisivo: futuro incerto tra offerte estere
- Torino-Petrachi, il ritorno: “Seconda chance, grande motivazioni. Il modulo e il mercato…”
- Inter, Marotta: “Prestazioni confortanti ma importanti determinazione ed episodi; ora il Genoa. Il mercato…”