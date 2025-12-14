Il Manchester United punta Gallagher: via libera Mainoo-Napoli?

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Il Manchester United è alla ricerca di un profilo che possa portare qualità e quantità al proprio centrocampo e il nome di Conor Gallagher potrebbe fare al caso alla squadra di Ruben Amorim. L’inglese è nel mirino dei Red Devils che sono pronti a far tornare il classe 2000 in Premier League dopo le esperienze con Chelsea e Crystal Palace.

GALLAGHER-UNITED, SI PUÒ FARE IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO. E MAINOO…

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, Gallagher potrebbe arrivare nella sponda rossa di Manchester senza troppe difficoltà, con i Red Devils pronti ad offrire un prestito con diritto di riscatto per convincere l’Atletico Madrid a cedere il proprio centrocampista.

L’ipotetico approdo di Gallagher al Manchester United potrebbe sbloccare l’affare Mainoo-Napoli. L’interesse dei Campioni d’Italia per il classe 2005 in vista di gennaio è cosa nota, ma lo United fa muro: pur non essendo un titolarissimo, il giocatore è ritenuto una pedina preziosa da Ruben Amorim che vorrebbe un sostituto prima di lasciar partire il 20enne. Proprio per questo, Gallagher potrebbe aiutare non poco il Napoli in vista del mercato invernale.

