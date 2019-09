Il Manager Domenico Mafrica, grave lutto in famiglia per la morte del fratello Antonio

DOMENICO MAFRICA MORTE FRATELLO – Il giorno 28/09/2019 è venuto a mancare il fratello Antonino; un grande dolore per il Manager Domenico Mafrica e tutta la sua famiglia. Pubblichiamo la lettera scritta da Domenico per il fratello.

LETTERA A MIO FRATELLO ANTONIO

“Dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo per poterti curare, sono passati 5 anni. Purtroppo la medicina arriva fino ad un certo punto…. Ora che siamo arrivati alla fine, ti dico, guardandoti negli occhi che tvb e che, con te, se ne va una parte di me.

Insieme abbiamo sorriso, giocato e passato dei momenti bellissimi. Farò tesoro dei nostri ricordi. Sei stato una persona buona, pronto ad aiutare tutti e con tanti progetti per la tua vita futura.

Hai lottato come un LEONE contro il male inesorabile, ma il SIGNORE aveva preso la sua decisione, ti voleva con Lui perché il tuo viaggio sulla terra era finito.

Capisco che a tutto c’è un inizio ed una fine e che la nostra presenza su questa terra ha un tempo limitato prima del riposo eterno in attesa del risveglio nelle praterie celesti.

Anche se mi mancherai per sempre, la gioia che hai portato nella mia vita, scalderà il mio cuore d’amore e inebrierà i ricordi di felicità. Ti voglio tanto tanto bene fratello mio. riposa in pace”.

DOMENICO MAFRICA MORTE FRATELLO – Noi della redazione di EuropaCalcio porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Marta ed al piccolo Saverio.

