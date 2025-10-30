Il Lione pensa a Endrick in prestito dal Real Madrid: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 30 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Sotto la gestione di Xabi Alonso, il giovane Endrick non sta trovando lo spazio che si aspettava una volta arrivato a Madrid nell’estate del 2024: la concorrenza sulla trequarti madrilena infatti, è spietata e il brasiliano sembra essere l’ultima scelta del tecnico spagnolo. Proprio per questa ragione, il classe 2006 starebbe seriamente valutando un trasferimento, seppur temporaneo, lontano dal Santiago Bernabeu.

LIONE, IDEA ENDRICK IN PRESTITO A GENNAIO?

Endrick, dunque, vuole lasciare il Real Madrid almeno per la seconda parte di questa stagione per mettersi in mostra e sperare in una chiamata di Carlo Ancelotti per il prossimo Mondiale che si disputerà la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la prima squadra che si è mostrata pronta a cogliere l’occasione è il Lione di Paulo Fonseca, che sta già lavorando in questi giorni per assicurarsi il gioiellino dei Blancos e battere la concorrenza con largo anticipo. Il tecnico ex Roma e Milan accoglierebbe con favore un rinforzo offensivo, soprattutto dopo il grave infortunio di Malick Fofana, che resterà fuori a lungo.

