Il Lecce è alla ricerca di occasioni che possano rinforzare la propria rosa in questa sessione invernale al fine di raggiungere la salvezza e l’ultimo colpo piazzato da Corvino può essere un ottimo innesto per la rosa a disposizione di Di Francesco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i salentini hanno chiuso per l’arrivo di Sadik Fofana, centrocampista in forza al Grazer AK, squadra austriaca. Il giocatore è atteso già nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto.

LECCE, CHI È IL NUOVO CENTROCAMPISTA SADIK FOFANA

Il classe 2003 è un centrocampista con compiti più difensivi che offensivi, strutturato fisicamente (alto 192 centimetri) e di piede destro. Nel corso della sua carriera ha ricoperto sia il ruolo di mediano di interdizione e recupera palloni, sia il ruolo di regista basso in un centrocampo a tre, permettendogli di migliorare nella costruzione del gioco, anche sottopressione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Fofana è cresciuto nel vivaio del Bayer Leverkusen dove, però, l’esordio non è mai arrivato, nonostante le tante convocazioni in prima squadra di mister Xabi Alonso. Da lì, per il centrocampista arrivano due esperienze in prestito: il Norimberga in 2. Bundesliga prima e il Fortuna Sittard, in Olanda, poi, dove trova spazio solo a tratti. In seguito arriva la chiamata del Grazer AK, club in cui Fofana si impone come un vero e proprio punto di riferimento. Grazie alla sua costanza, salta pochissime partite — assentandosi solo per squalifica — e le sue prestazioni di alto livello non passano inosservate. Dopo aver collezionato qualche presenza con le nazionali giovanili della Germania, decide di rispondere alla chiamata del Togo, divenendone un punto fermo in pochissimo tempo.

Oltre a “Il Lecce piazza il colpo: è fatta per Sadik Fofana; i dettagli” leggi anche: