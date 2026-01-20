Il Lecce guarda con più fiducia alla salvezza: Cheddira a un passo

Walid Cheddira, centravanti di proprietà del Napoli e in prestito al Sassuolo, sarebbe vicinissimo al Lecce: l’infortunio di Camarda…

CHEDDIRA LECCE – Il Lecce è pronto a battere un colpo per la salvezza. La società salentina sarebbe a un passo dal definire la trattativa con il Napoli, club proprietario del cartellino del centravanti fino al 30 giugno 2028, sulla base di un nuovo prestito con diritto di riscatto. Attualmente, il calciatore stava tentando di giocarsi le proprie chances da titolare nel Sassuolo, ma le scelte di Fabio Grosso di affidare le chiavi dell’attacco neroverde ad Andrea Pinamonti porteranno Cheddira a richiedere maggiore spazio in un altro club.

Appurata l’entità dell’infortunio occorso a Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che, contrariamente alle aspettative, non dovrebbe fare comunque ritorno al Milan nella sessione invernale, il Lecce si è rituffato nel mare del mercato di gennaio per tentare di pescare un nuovo centravanti. La scelta sarebbe ricaduta proprio sul marocchino, ex grande protagonista a Frosinone, per un’esperienza che gli aveva consentito spalancare le porte di Castelvolturno.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Cheddira al Lecce, ci siamo: nuovo colpo in attacco per Di Francesco

Napoli e Sassuolo dovranno sbrogliare la matassa del prestito del ventottenne attaccante, prima che il Lecce possa trovare l’intesa definitiva con il club azzurro. L’apporto di Stulic, l’operazione di Camarda e l’obiettivo salvezza da raggiungere avrebbero convinto il Presidente, Sticchi Damiani, a battere un colpo rispetto quanto richiesto da Di Francesco. Nel corso di questa stagione, Cheddira ha messo a referto una rete – contro l’Inter, a San Siro – nelle 17 apparizioni totali in maglia neroverde, non riuscendo nell’intento di scavalcare l’omologo Pinamonti nelle gerarchie di Fabio Grosso. Il centravanti, dunque, avrebbe tutta l’intenzione di giocarsi altrove, a Lecce, le proprie chances in ottica Nazionale marocchina. A riportare l’indiscrezione di mercato che avvicina sensibilmente il profilo del classe 1998 alla società giallorossa, è Gianluca Di Marzio.