Il Genoa torna su Bakambu: De Rossi attende il colpo d’esperienza

Il Genoa non si ferma e, nelle ultime ore di mercato, riaccende una pista già battuta nelle scorse settimane. Il nome è quello di Cédric Bakambu, attaccante del Real Betis, profilo individuato per aggiungere esperienza e peso offensivo alla rosa di Daniele De Rossi. Dopo aver definito il riscatto di Leo Østigård nelle retrovie, il club rossoblù vuole consegnare al proprio allenatore un centravanti navigato. I contatti sono ripresi, ma la trattativa resta appesa a una decisione chiave.

Ripresi i contatti, cosa manca per chiudere

Il Grifone ha riavviato i dialoghi con il Real Betis per valutare la fattibilità dell’operazione Bakambu. Al momento però il nodo principale resta la volontà del giocatore 34enne. Il club ligure sarebbe pronto a offrirgli un ruolo importante nel progetto, puntando sul fascino della Serie A e sulla possibilità di essere protagonista nella corsa salvezza. Il centravanti congolese, dal canto suo, sta ponderando il passo successivo della propria carriera, consapevole di essere dinanzi ad una delle sue ultime avventure sul campo.

In stagione ha trovato spazio soprattutto in Europa League e in Coppa del Re, mentre in campionato è stato impiegato col contagocce. La dirigenza rossoblù lavora su una soluzione che possa convincere tutte le parti, anche perché il tempo stringe. L’operazione viene considerata sostenibile e funzionale, ma servirà un’accelerazione decisiva per arrivare alla fumata bianca prima della chiusura del mercato.

Numeri e caratteristiche: perché Bakambu può servire al Genoa

Classe 1991, Cédric Bakambu porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale da giramondo, difficilmente replicabile sul mercato di gennaio. I numeri raccontano una carriera di alto livello: 188 gol e 48 assist in 480 partite complessive tra club (con le maglie di Villarreal, Marsiglia, Olympiacos, Galatasaray e non solo) e Nazionali, quella francese a livello giovanile e successivamente quella congolese.

In questa stagione, con la maglia del Betis, ha collezionato 15 presenze tra Liga ed Europa League, mettendo a referto 2 gol e 2 assist, con oltre 400 minuti giocati nella seconda competizione europea. Vanno poi aggiunti 3 gettoni e 1 rete in Coppa d’Africa, arrivata nella fase a giorni contro il Senegal, poi vincitore della competizione.

L’attaccante franco-angolese è a tutti gli effetti un giocatore completo, capace di dialogare con i compagni. Per De Rossi rappresenterebbe un’alternativa di peso, utile sia per partire dall’inizio sia per cambiare volto alla gara a partita in corso. In un Genoa che cerca concretezza sotto porta e leadership offensiva, Bakambu offrirebbe esperienza e mentalità, qualità che potrebbero fare la differenza nei momenti chiave della stagione del Grifone.