Il Genoa ha chiuso per lo svincolato Gaston Pereiro

Gaston Pereiro

Gaston Pereiro torna in Serie A per indossare la maglia del Genoa. Il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Grifone e sta per firmare il suo nuovo contratto: tornerà a giocare nel massimo campionato italiano.

Il Genoa ha chiuso per Gaston Pereiro

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista offensivo ex Cagliari svincolato è pronto a tornare in Italia ripartendo dal Grifone e prenderà il posto dell’infortunato Malinovskyi nella rosa di mister Gilardino. Pereiro arriverà in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con i rossoblù.

 

