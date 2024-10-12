Il Genoa ha chiuso per lo svincolato Gaston Pereiro

Gaston Pereiro torna in Serie A per indossare la maglia del Genoa. Il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Grifone e sta per firmare il suo nuovo contratto: tornerà a giocare nel massimo campionato italiano.
Il Genoa ha chiuso per Gaston Pereiro
Stando a quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista offensivo ex Cagliari svincolato è pronto a tornare in Italia ripartendo dal Grifone e prenderà il posto dell’infortunato Malinovskyi nella rosa di mister Gilardino. Pereiro arriverà in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto con i rossoblù.
