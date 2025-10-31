Il Genoa cerca la scossa: si parte dal DS: arriva Diego Lopez

Anthony Ferrara · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Diego Lopez, ex dirigente del Lens, sarebbe il prescelto per il ruolo di DS del Genoa al posto di Ottolini: ore caldissime anche per Vieira

GENOA DS LOPEZ VIEIRA – Terremoto in casa Genoa, a tutti i livelli. Il disastroso avvio di campionato, con il Grifone che occupa l’ultimo posto in solitaria – complici appena tre punti conquistati nelle prime nove partite – obbligherà la società a prendere provvedimenti per tentare di stravolgere una stagione che si preannuncia molto complicata per i rossoblù. E i cambi, tra gli uffici così come sul rettangolo verde, potrebbero essere molteplici e toccare più figure. Su tutte, quella del DS, con Diego Lopez designato per la sostituzione di Marco Ottolini in qualità di nuovo dirigente incaricato di condurre le danze su un mercato di riparazione di gennaio che, ormai, si avvicina.

Secondo quanto verificato da Tuttomercatoweb, poi, toccherà proprio all’ex Lens giudicare l’operato di Mister Patrick Vieira. Dopo una mezza stagione, la scorsa, vissuta da assoluto protagonista della rinascita del Grifone dalle ceneri della classifica, l’ex centrocampista di Arsenal, Inter e Juventus non è ancora riuscito a confermare quanto di buono mostrato appena qualche mese fa. La squadra appare priva di identità di gioco e la preoccupazione per l’ultimo posto in graduatoria potrebbe prevedere la prima scelta forte, dello stesso Diego Lopez, coincidente con la rivoluzione in panchina.

Due reti segnate nelle ultime cinque partite, nelle quali il Grifone ha ceduto il passo per ben quattro volte – rispettivamente contro Lazio, Napoli, Torino e Cremonese – e nessuna vittoria in Serie A. La trasferta di Sassuolo risulterà un banco di prova fondamentale per Vieira, con la società pronta a stravolgere per infondere una nuova scossa all’ambiente.

