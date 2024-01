IL GALLO CANTA IN LOMBARDIA: SFIDA TRA MONZA E ATALANTA PER BELOTTI – Tutte le strade portano a Roma ma, nel caso di Belotti, tutte le strade (di mercato) partono dalla Capitale e arrivano in Lombardia. L’attaccante giallorosso, a corto di minuti con la Roma, valuta l’addio già a gennaio.

Sull’ex capitano del Torino c’è il pressing del Monza e dell’Atalanta. I brianzoli seguono da tempo il giocatore, vista anche la stima di Galliani nei confronti del bomber giallorosso.

A Bergamo, invece, il nome di Belotti è una novità. Quello dell’attaccante è un nome comparso da poco sulla lista degli obiettivi degli Orobici che, vista la precaria situazione fisica di Scamacca, sono alla ricerca di un sostituto dell’ex Sassuolo. Belotti rispecchia le caratteristiche ricercate da Gasperini nel suo attaccante ideale: fisico possente, bravo spalle alla porta e con il vizio del gol. Al gioco dell’Atalanta è mancato finora un degno sostituto di Zapata e la soluzione potrebbe essere proprio Belotti.

In entrambi i casi, si imbastirebbe una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Roma chiede almeno 10 milioni per lasciar partire il Gallo.

