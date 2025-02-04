Il Galatasaray insiste per Saba Goglichidze, ma l’Empoli frena

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Febbraio 2025

Offerta ufficiale per il difensore georgiano

Il Galatasaray ha presentato una proposta ufficiale all’Empoli per assicurarsi Saba Goglichidze. Nonostante la chiusura del mercato in Serie A, il club turco continua a manifestare un forte interesse per il giovane difensore. Tuttavia, la società toscana è restia a cedere il giocatore, principalmente a causa della difficoltà nel reperire un sostituto a mercato chiuso.

L’urgenza del Galatasaray dopo l’addio di Nelsson

La mossa del Galatasaray è arrivata in seguito alla partenza di Victor Nelsson, che ha lasciato un vuoto nel reparto arretrato della formazione turca. La necessità di rafforzare la difesa ha spinto il club a puntare con decisione su Goglichidze, considerato un prospetto di grande valore. Secondo Gianluca Di Marzio, diversi club hanno messo gli occhi sul ventenne georgiano, ma il Galatasaray appare il più determinato a chiudere l’affare.

L’Empoli tentenna, ma il club turco non si arrende

Il principale ostacolo alla trattativa è la posizione dell’Empoli, che senza la possibilità di operare sul mercato può ingaggiare solo svincolati per sostituire Goglichidze. Questa situazione complica l’operazione, ma il Galatasaray sta valutando nuove strategie per convincere il club italiano a lasciar partire il giocatore prima della chiusura del mercato turco.

