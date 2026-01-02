Il Fenerbahce fa spesa dal Milan? Oltre a Nkunku, piace Fofana
Per il Milan il mercato invernale potrebbe essere occasione non solo per le entrate (Fullkrug è stato ufficializzato oggi), ma anche per le uscite. A seguire con interesse alcuni tesserati rossoneri è il Fenerbahce che, oltre a volere Nkunku come raccontato nei giorni scorsi, avrebbe messo nel mirino Youssouf Fofana.
MERCATO MILAN: IL FENERBAHCE VUOLE NKUNKU E FOFANA, MA SONO OPERAZIONI COMPLICATE
Al momento non c’è alcuna intesa tra il Milan e i gialloblù per l’ex Chelsea. La trattativa stenta a decollare, frenata principalmente dai costi piuttosto elevati dell’operazione che rendono difficile trovare un accordo tra le parti.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Situazione analoga per Fofana: nonostante il forte pressing dalla Turchia, l’affare si preannuncia complesso. L’ostacolo non è solo economico, ma riguarda soprattutto la volontà del centrocampista, determinato a restare in rossonero. Anche la società, dal canto suo, non mostra aperture: il classe ’99 è ritenuto una pedina fondamentale nello scacchiere di Max Allegri e le probabilità di un addio sono minime, a meno che non pervenga un’offerta irrinunciabile.
Oltre a “Il Fenerbahce fa spesa dal Milan? Oltre a Nkunku, piace Fofana” leggi anche:
- Juventus-Lecce, Spalletti: “Non mi manca niente ma urgenza di dare soddisfazioni ai tifosi; panchina non un luogo d’attesa”
- Leao-Pulisic: uno, o l’altro; cronaca di una coppia che non scoppia
- Atalanta-Roma, Palladino: “Stimolante non solo per me. Ribaltiamo il trend con le big”
- Atalanta-Roma, Gasperini: “Bello tornare ma contento e stimolato qui. Mercato strano perché…”
- Lazio, accordo per Pedraza: colpo estivo pronto, occhio a gennaio
- Ag. Pinamonti: “Andrea più maturo, può fare un salto importante”
- Fiorentina, Ferrari: “Miglioramenti con Vanoli, gennaio importante per mercato e non solo”
- Lazio, idea di scambio Ilic-Belahyane con il Torino: i dettagli
- Juventus, Marco Ottolini torna a casa: ufficiale il nuovo ruolo
- Cagliari-Milan, Allegri: “Complicata, bisogna essere svegli; un passo alla volta”