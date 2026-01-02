Per il Milan il mercato invernale potrebbe essere occasione non solo per le entrate (Fullkrug è stato ufficializzato oggi), ma anche per le uscite. A seguire con interesse alcuni tesserati rossoneri è il Fenerbahce che, oltre a volere Nkunku come raccontato nei giorni scorsi, avrebbe messo nel mirino Youssouf Fofana.

MERCATO MILAN: IL FENERBAHCE VUOLE NKUNKU E FOFANA, MA SONO OPERAZIONI COMPLICATE

Al momento non c’è alcuna intesa tra il Milan e i gialloblù per l’ex Chelsea. La trattativa stenta a decollare, frenata principalmente dai costi piuttosto elevati dell’operazione che rendono difficile trovare un accordo tra le parti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Situazione analoga per Fofana: nonostante il forte pressing dalla Turchia, l’affare si preannuncia complesso. L’ostacolo non è solo economico, ma riguarda soprattutto la volontà del centrocampista, determinato a restare in rossonero. Anche la società, dal canto suo, non mostra aperture: il classe ’99 è ritenuto una pedina fondamentale nello scacchiere di Max Allegri e le probabilità di un addio sono minime, a meno che non pervenga un’offerta irrinunciabile.

Oltre a “Il Fenerbahce fa spesa dal Milan? Oltre a Nkunku, piace Fofana” leggi anche: