Il derby di Roma: la notturna che mancava da anni

DERBY NOTTURNA – Dopo un’attesa che sembrava non avere fine, il derby di Roma torna a vivere l’emozione della notte. La Lega Serie A ha ufficializzato che il match tra Roma e Lazio si giocherà il 5 gennaio 2025, alle ore 20:45, all’Olimpico.

Questa sarà una novità significativa, poiché non si assisteva a un derby serale in un contesto normale dal 2 marzo 2019. La decisione, frutto di lunghe discussioni tra le autorità competenti, ha come obiettivo quello di riportare la partita a una dimensione di festa e spettacolo.

UNA SCELTA PENSATA

Il derby, storicamente carico di tensione e rivalità, avrà luogo in un orario che si allontana dalle tradizionali dispute pomeridiane.

Nonostante la scelta di un orario serale possa sembrare rischiosa, i rappresentanti della Polizia e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive hanno ritenuto che, per la partita di gennaio, non ci fosse una differenza significativa tra giocare alle 18 o alle 20:45.

In questo modo, si vuole anche promuovere un’atmosfera di serenità, con la speranza che il clima festoso prevalga sulle tensioni.

LA STORIA DEL DERBY IN NOTTURNA

Fino ad oggi, l’ultima volta che il derby si è svolto con il pubblico presente in notturna risale a prima della pandemia. Nel 2021, a causa delle restrizioni sanitarie, si è giocato senza tifosi, un contesto che ha ridotto l’intensità dell’atmosfera.

Dal 2013, a seguito di eventi violenti, le partite tra Roma e Lazio erano perlopiù programmate durante il giorno per garantire maggiore sicurezza. Questa volta, però, ci si augura che il derby possa svolgersi senza incidenti, grazie anche a un robusto dispiegamento di forze dell’ordine previsto per l’occasione.

UNA RINASCITA PER IL CALCIO ROMANO

Questo ritorno del derby in notturna rappresenta un’opportunità imperdibile per il calcio romano.

La partita, oltre a richiamare l’attenzione mediatica, rappresenta anche una chance per le squadre di mostrare il loro valore sul campo. I tifosi attendono con trepidazione questa sfida, pronta a infiammare l’atmosfera della Capitale.

La combinazione di sport, cultura e rivalità storica promette di rendere questo derby indimenticabile, un vero e proprio spettacolo da vivere sotto le luci del teatro Olimpico.

