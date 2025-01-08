Il City fa spesa in Italia: oltre a Rovella, occhi su Milinkovic-Savic

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 8 Gennaio 2025 · Aggiornato il 8 Gennaio 2025

Il Manchester City ha puntato i riflettori sulla Serie A. Dopo aver mostrato interesse per Nicolò Rovella della Lazio come sostituto dell’infortunato Rodri, il club inglese segue anche Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Il titolare a Manchester è Ederson, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 e il rendimento altalenante di questa stagione, spingono la dirigenza dei Citizens a guardarsi intorno.

MILINKOVIC-CITY, OSSERVATORI INGLESI IN ITALIA

A conferma di quanto riportato in precedenza, nella gara di domenica scorsa tra Torino e Parma, sarebbero stati avvistati proprio gli emissari del City, pronti a valutare la prestazione del serbo. Il classe ’97 è stato autore di una grande partita, mantenendo la porta inviolata grazie alle sue parate, e avrebbe convinto appieno gli osservatori del club inglese a puntare su di lui.

NON SOLO MILINKOVIC – La dirigenza inglese, oltre a Milinkovic-Savic, monitora anche altri profili, sempre dal nostro campionato: si tratta di Zion Suzuki del Parma e Michele Di Gregorio della Juventus. I talent scout del City, infatti, non erano all’Olimpico Grande Torino solo per il serbo, e avrebbero seguito da vicino anche la partita del portiere giapponese. Per quanto riguarda il portiere italiano invece, la trattativa sembra complicata dato che l’ex Monza vuole rimanere a Torino e i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di cederlo.

