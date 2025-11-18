Il Celtic valuta Lennon Miller: l’Udinese può perdere il suo talento

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Il Celtic torna su un talento scozzese

Il nome di Lennon Miller sta riprendendo quota nei piani di mercato del Celtic, deciso a rinforzare il centrocampo già a gennaio. Il diciannovenne, oggi in Serie A con l’Udinese, è uno dei prospetti più interessanti del calcio scozzese. Il suo impatto in Italia resta limitato, cinque presenze da quando ha lasciato il Motherwell, ma il potenziale che aveva attirato diversi club non si è mai spento.

Il profilo piace perché unisce ordine, visione e margini di crescita evidenti. Per una squadra che vuole mantenere il dominio in patria e alzare la competitività europea, un elemento così può rappresentare un investimento mirato.

Una carriera in rapida ascesa

Il centrocampista conta già quattro presenze con la nazionale scozzese. Non male per un ragazzo che un anno fa stava completando la sua formazione in Premiership. Transfermarkt valuta il suo cartellino otto milioni, cifra che lo colloca tra i giovani più promettenti del movimento.

Prima dell’approdo in Italia, Lennon Miller aveva attirato le attenzioni del Bologna e godeva della stima dell’ex tecnico del Celtic, Brendan Rodgers. Segnali di un profilo già ben monitorato.

Le parole del padre e il futuro possibile

Il padre, Lee Miller, ha spiegato che le voci sono inevitabili quando si parla di un buon giocatore. Ha anche ricordato che l’interesse di club di Scozia e Inghilterra era stato forte prima della scelta di trasferirsi in Serie A. Ciò che significa davvero è che gennaio può aprire una nuova porta. E il Celtic osserva con attenzione.

