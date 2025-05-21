Il Bournemouth punta su Mario Gila per sostituire Huijsen
Bournemouth a caccia di un centrale: Gila nel mirino
Il Bournemouth ha manifestato un forte interesse per Mario Gila, difensore centrale attualmente in forza alla Lazio, individuandolo come profilo ideale per colmare il vuoto lasciato da Dean Huijsen, prossimo al trasferimento al Real Madrid. Il club inglese è alla ricerca di un sostituto affidabile e con esperienza europea.
Stagione da protagonista con la Lazio
Arrivato alla Lazio nel 2022, Gila ha disputato una stagione solida con 42 presenze complessive tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, dimostrando affidabilità e crescita costante. Il suo rendimento non è passato inosservato nemmeno fuori dai confini italiani, attirando l’attenzione di vari club esteri, tra cui appunto il Bournemouth.
Profilo internazionale con formazione madridista
Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Gila possiede una formazione tattica di alto livello e un buon bagaglio internazionale. Il suo contratto con la Lazio è valido fino al 2027, il che rende l’operazione potenzialmente onerosa, ma non fuori portata per un club della Premier League, dotato di risorse importanti.
Possibile trattativa estiva tra Lazio e Bournemouth
Al momento, il Bournemouth ha effettuato solo un sondaggio esplorativo, ma nei prossimi giorni potrebbe avviare un dialogo più concreto con la dirigenza biancoceleste. La Lazio, dal canto suo, dovrà valutare se privarsi di un elemento divenuto sempre più centrale nello scacchiere difensivo.
