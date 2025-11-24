Il Bologna si gode Pobega e il riscatto è sempre più vicino: le ultime
Foto © Stefano D’Offizi
A incidere pesantemente sul successo per 0-3 del Bologna contro l’Udinese, è stato Tommaso Pobega che, con la doppietta realizzata, ha indirizzato la gara a favore dei rossoblù, regalando per qualche ora anche il sogno del primo posto in classifica, poi superati da Napoli, Milan e Roma. Non è la prima volta che il classe ’99 fornisce delle prestazioni di livello così alto sotto la guida di Vincenzo Italiano ed ora i felsinei puntano al riscatto dal Milan.
BOLOGNA, RISCATTO DI POBEGA AD UN PASSO: ECCO QUANTO INCASSANO I ROSSONERI
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la permanenza di Pobega a Bologna è ormai certa: il riscatto infatti, secondo gli accordi pattuiti fra le parti in sede di mercato, prevede che il diritto si trasformi in obbligo di riscatto dal momento in cui i rossoblù ottengono il primo punto a partire da febbraio. La società emiliana verserà nelle casse del Milan circa 7 milioni di euro.
