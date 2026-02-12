Il Bologna lancia un segnale: rinnovo Castro ufficiale
Il giorno dopo l’uscita ai calci di rigore in Coppa Italia contro la Lazio e un momento generale di difficoltà, il Bologna ufficializza un rinnovo: con una breve nota, il club rossoblù “comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030″.
Il ventunenne argentino è arrivato a Bologna nel 2024, trovando sempre più spazio dopo la partenza di Joshua Zirkzee: a segno anche ieri, continuerà a guidare l’attacco degli emiliani con la trasferta contro il Torino domenica per proseguire in un calendario che vedrà il Brann nei playoff di Europa League e in casa l’Udinese per concludere il mese di febbraio.