Il Bayern Monaco vola, Kompany firma il rinnovo: ufficiale l’accordo

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Ufficiale l’accordo per il rinnovo di Vincent Kompany al Bayern Monaco: l’annuncio del club e la conferma dell’ex difensore

BAYERN KOMPANY UFFICIALE RINNOVO – Vincent Kompany non lascia. Raddoppia. Attraverso un comunicato ufficiale, l’allenatore del Bayern Monaco ha sottoscritto un rinnovo contrattuale che certifica l’estensione dell’accordo dal 2027 al 2029, sublimando la grande soddisfazione della dirigenza per l’operato dell’ex difensore del Manchester City di Guardiola, tra le altre. Il miglior modo per approcciare la vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro il Brugge, viatico determinante per la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione senza passare dal PlayOff. “Un grande segnale di fiducia per il lavoro svolto finora e continuità e stabilità per il Bayern”, ha commentato soddisfatto Hainer, il Presidente del club bavarese.

In effetti, tutti i risultati maturati dalla squadra in questo anno e mezzo di conduzione Kompany lasciano trasparire assoluta soddisfazione per il futuro. Reduce dalla conquista della BundesLiga e della SuperCoppa di Germania nel corso della prima stagione alla guida del Bayern, Kompany sta già proiettando il club verso la conferma. La vittoria contro il Borussia Dortmund di sabato, per due reti a una, ha condotto la squadra a più cinque punti di vantaggio sul Lipsia, con i bavaresi a punteggio pieno.

Sette vittorie in altrettante partire, con una spaventosa media reti di +23. Il cammino in Europa, al momento, non è da meno: il 3-1 rifilato al Chelsea, Campione del Mondo in carica, ha già il sapore di grande scalpo a un’altra big europea. Il Bayern Monaco vola, guarda al futuro con assoluta fiducia e con un grande condottiero quale si sta dimostrando Kompany, la conquista della “Coppa dalle grandi orecchie” non è utopia.

Kompany, ufficiale il rinnovo con il Bayern fino al 2029: le parole del tecnico

“Sono grato e onorato. Ringrazio il Bayern per la fiducia che infondono sul mio operato dal primo giorno. Sembra di essere qui da più anni per l’armonia che si è creata si da subito. Continuiamo a lavorare sodo per raggiungere altri successi”, la replica del Mister.