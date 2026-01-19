Il Bayern chiude la Südkurve: 9.336 biglietti annullati per i fuochi

Il Bayern Monaco affronta una sanzione esemplare. A causa del ripetuto utilizzo di fuochi d’artificio nella Südkurve durante le partite di Champions League, il club bavarese ha ricevuto una multa di 50.000 euro e la chiusura parziale dello stadio dalla Commissione Disciplinare UEFA. La pena, originariamente sospesa dopo l’episodio contro lo Sporting Lisbona a dicembre, scatterà nella prossima gara casalinga contro la Royale Union Saint-Gilloise, in programma il 21 gennaio.

Una chiusura totale per un problema tecnico

La sanzione UEFA prevedeva inizialmente la chiusura dei soli settori 111-114 della tribuna sud. Tuttavia, il Bayern è stato costretto a estendere il provvedimento a tutta la Südkurve inferiore (settori 109-117), per un totale di 9.336 posti. Il motivo è tecnico: i biglietti per quella gradinata non sono assegnati per settore specifico, rendendo impossibile annullarne solo una parte. Tutti i titoli d’accesso sono stati quindi invalidati e il club procederà al rimborso degli acquirenti.

Il costo di una protesta

Questa decisione senza precedenti priverà l’Allianz Arena del suo cuore pulsante per una gara di Champions League, con un impatto sull’atmosfera in campo. La misura arriva dopo mesi di tensioni tra club e gruppi ultrà, che hanno risposto con striscioni di sfida durante una partita di Bundesliga. Il club, attraverso l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, ha fatto capire di non essere più disposto a tollerare violazioni ripetute delle norme di sicurezza. Il messaggio è chiaro: l’identità della curva non può passare sopra alle regole.