Il Bayer Leverkusen punta Goretzka a zero: le ultime

Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un profilo in grado di dare grande carisma ed esperienza sulla mediana, visto che un nome importante come quello di Granit Xhaka – partito la scorsa estate in direzione Sunderland – non è ancora stato sostituito adeguatamente. Il nome individuato dalle “Aspirine” sarebbe tutt’altro che banale: nel mirino della dirigenza c’è, infatti, Leon Goretzka.

BAYER LEVERKUSEN, GORETZKA IL PREFERITO PER IL CENTROCAMPO: OCCASIONE A PARAMETRO ZERO

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Leverkusen punta con decisione sul centrocampista tedesco, forte del mancato rinnovo del classe ’95 con il Bayern Monaco. Il giocatore non ha intenzione di proseguire la propria avventura in Baviera e ha deciso di lasciare la squadra più titolata di Germania a parametro zero il prossimo giugno. Il Leverkusen avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione e se lo stesso Goretzka sarebbe disposto ad accettare la destinazione.

