Joan Laporta, presidente del Barcellona, vuole mettere a segno un colpo importante prima che il suo mandato volga al termine. Il sogno si chiama Erling Haaland e, come riporta il quotidiano Sport, il club catalano sta lavorando da tempo al suo acquisto. I primi contatti con l’entourage del calciatore ci sono stati nel marzo 2021, poi Rafaela Pimenta ha preso il posto di Mino Raiola dopo la sua morte e le parti hanno continuato ad aggiornarsi.

I rapporti tra l’agente di Haaland e il Barcellona

Secondo il quotidiano Sport ci sarebbero ottimi rapporti che legano il club e Rafaela Pimenta, agente del bomber del City. Sembra una follia dal momento che da anni gli spagnoli sono alle prese con una situazione economica delicata, ma ormai da tempo il presidente starebbe lavorando all’acquisto del centravanti norvegese per il 2025 o per il 2026.

Il Barcellona sogna Haaland per il post Lewandowski

Per il giornale catalano, i dubbi sul futuro di Guardiola sulla panchina del City e le vicende giudiziarie dello stesso club inglese, potrebbero spianare la strada per la realizzazione del sogno di Joan Laporta: portare Erling Haaland nel suo Barça.

