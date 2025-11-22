Il Barça torna al Camp Nou, vecchie tradizioni: apre Lewandowski, chiudono Ferrán e Fermín già nel primo tempo
Atteso ritorno del Barcellona al Camp Nou questo pomeriggio con l’arrivo per la tredicesima giornata della Liga dell’Atlethic Club di Bilbao: dopo quattro minuti, è il solito Robert Lewandowski a sbloccare la gara – ottavo gol per il polacco in questo campionato – seguito dalla sesta rete di Ferrán Torres e Fermín López negli ultimi minuti prima dell’intervallo. Al 91′, Ferrán va ancora a segno: doppietta per il venticinquenne valenciano.
La vittoria porta il Barcellona al primo posto insieme al Real Madrid che però giocherà domani la sua partita, trasferta contro l’Elche.
OLTRE A “IL BARÇA TORNA AL CAMP NOU...”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Parma, Zanetti: “Primi tempi da top, secondi da retrocessione. Stiamo costruendo qualcosa, fiducia totale, coraggio e testa”
- Verona-Parma, Cuesta: “In crescita e fiducia, responsabili e concentrati, leggere i momenti. Guaita? Sarà valore aggiunto”
- Inter-Milan, Chivu: “Spero sia divertente; la vivrò come tutte le altre, sempre in palio tre punti ma bisogna mettere qualcosa in più”
- Inter-Milan, Allegri: “Felici e contenti di giocarla; ottimo lavoro di Chivu”
- Fiorentina-Juventus, Spalletti: “Abbiamo quasi tutto, dobbiamo essere al top e pronti. La Nazionale…”
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Milan, Tare e il derby: “Curioso, non decisivo ma importante per credibilità al progetto; voglio vincere trofei”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, Hellas maschile e femminile al Bentegodi in sequenza per la prima volta: ecco quando
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”