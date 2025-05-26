Igli Tare nuovo DS del Milan: ufficiale l’inizio della sua era

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Maggio 2025

Tare nominato nuovo direttore sportivo del Milan

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Igli Tare con il Milan. Il dirigente albanese è stato nominato Direttore Sportivo della Prima Squadra con un contratto triennale, come annunciato dal club di via Aldo Rossi attraverso un comunicato ufficiale.

Un profilo di esperienza per rilanciare il progetto rossonero

Nato a Valona il 25 luglio 1973, Tare ha costruito una solida carriera prima sul campo – vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio – e poi dietro la scrivania, divenendo una figura centrale nella crescita della S.S. Lazio. In quindici anni da dirigente biancoceleste ha contribuito alla conquista di tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

Le dichiarazioni di Furlani e Tare

L’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha commentato: “Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. È la figura ideale per rilanciare il nostro progetto, grazie alla sua esperienza, determinazione e visione internazionale”.

Parole a cui si sono aggiunte quelle dello stesso Tare: “Entrare al Milan è un grande onore. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione del club per riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo”.

Con l’arrivo di Tare, il Milan punta a rafforzare le proprie ambizioni e a gettare le basi per un ciclo vincente, puntando su competenza e conoscenza profonda del calcio nazionale e internazionale.

