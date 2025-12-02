Idrissa Touré nel mirino dell’Inter, valutazioni positive per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Dicembre 2025

Inter, osservazioni mirate su Idrissa Touré

L’Inter studia con attenzione la crescita di Idrissa Touré, esterno classe 1998 del Pisa, diventato uno dei profili più monitorati dagli scout nerazzurri. Prelevato quattro anni fa dalla Juventus Under 23 per circa un milione, il giocatore si sta distinguendo in Serie A con prestazioni energiche e grande fisicità, caratteristiche che hanno attirato le attenzioni di Cristian Chivu. Il tecnico lo ha valutato da vicino nella recente sfida contro la squadra di Alberto Gilardino, individuando tratti che ricordano Denzel Dumfries.

La conferma del Pisa e le valutazioni economiche

Prima della gara dell’Arena Garibaldi, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha ammesso l’interesse nerazzurro: “Sono due anni che lo stanno guardando. Con l’Inter abbiamo parlato di molte situazioni”. La valutazione di Touré oscilla tra i 6 e i 7 milioni, una cifra che il club milanese considera sostenibile in vista del mercato di gennaio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Possibili contropartite e rapporti tra i club

L’Inter potrebbe inserire una contropartita tecnica per facilitare l’operazione, forte dei rapporti eccellenti con il Pisa, testimoniati dal prestito di Akinsanmiro con diritto di riscatto e controriscatto. Tra i nomi valutati c’è Valentin Carboni, utilizzato poco al Genoa, mentre una soluzione alternativa porta a Tomàs Palacios, fuori dalle rotazioni di Chivu e in cerca di spazio nella prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE: