Icardi, ritorno in Serie A vicino? Le ultime

Icardi Serie A – Mauro Icardi ha lasciato la Serie A da ormai sei anni, eppure il centravanti argentino viene accostato spesso al nostro campionato. Il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere Maurito in Italia? secondo Sportmediaset le possibilità esistono.

Numeri importanti

Icardi è approdato al Galatasaray nel 2022 confermando il suo clamoroso senso del gol; 22 reti nella prima stagione e le 25 della seconda hanno portato Mauro a diventare in fretta un idolo della tifoseria. Qualcosa è cambiato nella scorsa annata: i turchi hanno portato in rosa Victor Osimhen e nel frattempo Icardi ha subito un grave infortunio al crociato. Il rapporto si è rotto in modo definitivo, in questa stagione l’argentino ha collezionato solo 6 presenze da titolare timbrando comunque il cartellino per otto volte.

Concorrenza estera

Il contratto di Icardi scade a fine stagione, l’addio a gennaio però sembra la strada più percorribile. L’ex Inter è stato proposto a squadre come Roma e Como in cerca di un centravanti capace di garantire gol, anche il Milan è alla finestra al momento senza sottovalutare però il fattore estero. Il cuore potrebbe spingere Mauro verso la Liga Spagnola, nulla è deciso però. La questione resta apertissima.