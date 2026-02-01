Icardi-Juventus, tra smentite e contatti: la verità sul caso

Situazione sotto osservazione

ICARDI JUVENTUS – Le voci di un possibile asse tra Juventus e Mauro Icardi continuano a circolare, ma il quadro resta complesso e tutt’altro che definito. Dalla Turchia, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha spento i riflettori su una trattativa imminente. “Non ne ho sentito parlare”, ha chiarito, sottolineando quanto Icardi sia centrale nel progetto tecnico e determinante per l’attuale posizione del club nella Super Lig.

La posizione del Galatasaray

Buruk è stato netto. Mauro Icardi è considerato una risorsa preziosa, un leader che continua a incidere con continuità. Il club è soddisfatto del suo rendimento e, almeno ufficialmente, non apre alla cessione. Una linea che trova conferma anche nei mesi di dialogo per il rinnovo contrattuale, ancora senza esito.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Juventus, smentite e cautela

Sul fronte italiano, è arrivata anche la presa di posizione del direttore sportivo della Juventus, Giorgio Chiellini. Le indiscrezioni vengono ridimensionate: nessuna trattativa avviata, solo un’ipotesi che non dovrebbe concretizzarsi. Nessun incontro, nessuna offerta formale, nessun passo avanti reale.

I nodi economici

Secondo La Gazzetta dello Sport, Icardi starebbe discutendo il rinnovo da mesi, ma lo stipendio vicino ai 10 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo. Il Galatasaray vorrebbe dilazionare l’ingaggio su più anni, soluzione che non convince pienamente l’entourage del giocatore. L’agente dell’attaccante è a Istanbul per valutare margini di manovra, compresa una possibile uscita anticipata.

Scenario aperto ma difficile

La Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo, ipotizzando un contratto di un anno e mezzo per limitare i rischi finanziari. Un’idea, più che una trattativa. Ecco il punto: l’interesse esiste, ma le condizioni restano rigide. Al momento, Icardi resta al centro del progetto del Galatasaray, mentre a Torino si osserva con attenzione, senza forzare i tempi.