Icardi-Juve: tentativo fallito, Galatasaray blocca. Si guarda all’estate

L’ultimo giorno di calciomercato ha riservato un colpo di scena in casa Juventus. I bianconeri, come confermato da diverse fonti tra cui Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, hanno fatto un serio e improvviso tentativo per strappare Mauro Icardi al Galatasaray. L’obiettivo era rinforzare l’attacco con un profilo da goleador puro, vista la difficile trattativa per Randal Kolo Muani.

La trattativa lampo e il muro turco

Secondo Sky, la Juventus avrebbe addirittura presentato un’offerta contrattuale di 18 mesi al giocatore, mentre l’agente Elio Letterio Pino sarebbe volato a Istanbul per forzare la trattativa. Tuttavia, l’operazione è naufragata in poche ore per due motivi principali: la ferma opposizione del Galatasaray a cedere il proprio miglior marcatore (10 gol in 19 partite di campionato) a una diretta rivale negli imminenti playoff di Champions League, e la richiesta turca di un trasferimento a titolo definitivo, non un prestito. Il club di Istanbul, inoltre, sta valutando di offrire all’argentino un prolungamento contrattuale, seppur a condizioni economiche ridotte.

Il futuro: estate di movimenti e un sogno chiamato Inter

Con la finestra invernale chiusa, il discorso si sposta all’estate. Icardi, il cui contratto scade nel giugno 2026, sembra intenzionato a lasciare la Turchia per una nuova sfida. Nonostante il tentativo della Juventus e la stima del tecnico Luciano Spalletti, il sogno personale del calciatore rimane un ritorno all’Inter, club per cui ha giocato tra il 2013 e il 2020. Per un eventuale rientro a Milano, si dice addirittura disposto a un taglio del proprio ingaggio, attualmente intorno ai 6 milioni di euro netti.

L’estate promette quindi di essere caldissima sul fronte Icardi. Mentre il Galatasaray proverà a trattenerlo, il mercato italiano si prepara a un’asta per un giocatore che, a quasi 33 anni, ha dimostrato di avere ancora un fiuto per il gol invidiabile. La Juventus rimane in allerta, ma dovrà fare i conti con il cuore di Mauro e con la concorrenza di altri club, incluso forse la sua amata Inter.