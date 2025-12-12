Icardi alimenta le voci di un addio al Galatasaray: il post polemico

Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Mauro Icardi, centravanti argentino del Galatasaray, ha commentato le voci sul proprio rinnovo inserendo parole d’addio: Milan attento

GALATASARAY ICARDI ADDIO – Un breve post, per alimentare le voci di un addio e spegnere quelle riguardanti una possibile convocazione in sede per ricevere comunicazione di non-rinnovo. Mauro Icardi – centravanti argentino del Galatasaray – è intervenuto a gamba tesa sul proprio profilo social per commentare possibili decisioni della dirigenza in merito al contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Secondo quanto riferito da alcune fonti turche, il club avrebbe già inviato il benservito al trentaduenne attaccante in favore della centralità nel progetto di Victor Osimhen, super acquisto della passata sessione invernale e reso definitivo in estate.

“Volevo mandare un bacio a chiunque metta in circolazione voci di una mia convocazione in sede per il mancato rinnovo contrattuale. Queste bugie sono create apposta per vendere giornali con il mio nome. Non solo vi dico che non è vero, ma anche che vi libererete di me, a breve. Vogliono far passare un qualcosa che è una NON NOTIZIA, visto che il mio accordo scade a giugno”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sappiate che quella di andare via, eventualmente, sarà una mia decisione. E quando accadrà, avrò la testa alta e non avrò nulla di cui rimproverarmi. Nessuno deciderà per me il mio destino in Turchia. Avrete Icardi ancora per qualche mese: godetevelo”, il sunto del post dell’argentino per uno sfogo successivo ai dieci minuti giocati contro il Monaco, gara nella quale il Gala ha ceduto il passo ai padroni di casa per una rete a zero.

Il centravanti albiceleste – nel corso delle ultime ore – sarebbe stato proposto al Milan, club che ne starebbe valutando tenuta fisica e motivazioni a sposare la causa rossonera. E Icardi, con questo post, sembra strizzare anche l’occhio al Diavolo, dalla distanza. In fondo, il suo futuro in Turchia appare già segnato.