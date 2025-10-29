Icardi al Como, suggestione di gennaio: contatti in corso

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Il Como sogna il colpo Icardi

Secondo quanto riportato da Fanatik, Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A già a gennaio: l’attaccante argentino, oggi in forza al Galatasaray, sarebbe finito nel mirino del Como, deciso a rinforzare il reparto offensivo dopo alcune prestazioni deludenti di Alvaro Morata.

La società lariana, ambiziosa e attiva sul mercato, vorrebbe regalare a Cesc Fàbregas un profilo esperto e carismatico capace di incidere immediatamente. Icardi, con il contratto in scadenza a giugno 2026 e un valore di mercato stimato intorno agli 8 milioni di euro, rappresenta una scommessa intrigante.

Un possibile ritorno in Italia

L’attaccante argentino non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia, dove ha vissuto le stagioni più brillanti con Inter e Sampdoria. Fonti vicine al giocatore parlano di un’apertura al progetto del Como, attratto dal fascino del nuovo corso societario e dalla possibilità di rilanciarsi in un campionato che conosce perfettamente. La trattativa resta complessa, ma l’idea è concreta e potrebbe accendersi con l’apertura del mercato invernale.

Per ora è solo un’indiscrezione, ma l’ipotesi di vedere Mauro Icardi di nuovo in Serie A comincia a prendere forma.

