Ibrahimovic 3.0 al Milan: “Milanista per sempre. Quello Scudetto…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Ottobre 2025 · Aggiornato il 16 Ottobre 2025

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Fondo Redbird, a capo del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sullo Scudetto del 2022: le parole

IBRAHIMOVIC MILAN SCUDETTO – Il terzo incontro in carriera è quello della consapevolezza. Quello in cui l’amore si è consolidato e le promesse restano indelebili per sempre. La terza versione rossonera di Zlatan Ibrahimovic si sta componendo in altre vesti, da dirigente, con il totem svedese persuaso da Gerry Cardinale a intraprendere la strada di Senior Advisor di RedBird, Fondo a capo del Milan. I primi due atti a Milanello di Ibra si sono svolti da calciatore, in due fasi ben distinte della fantastica carriera dell’ex numero 11.

La prima, dal 2010 al 2012, nella quale l’ex attaccante ha giocato un ruolo decisivo per raggiungere, con Allegri alla guida del Diavolo, lo Scudetto numero 18 della storia rossonera. La seconda, dal 2020 al 2022, per puro amore della maglia e per conquistare il secondo, quasi insperato, Titolo Nazionale con una squadra meno talentuosa, ma altrettanto coriacea, con Stefano Pioli in panchina. Lo svedese, in diretta da Canale 5 al programma This is me, ha espresso tutto il proprio amore e la gratitudine per il club rossonero attraverso queste dichiarazioni:

“Sarò milanista per sempre, certo. Io ho un cuore d’oro, anche se non è facile entrarvi. Ho giocato per il Milan in due occasioni: la prima volta per ritrovare felicità; la seconda per amore di questa maglia. Abbiamo vinto uno Scudetto, l’ultimo, che ritengo come il più soddisfacente della mia carriera. C’erano giocatori che avevano 20 anni in meno di me: non era questione di ricevere, come un tempo, ma anche di dare. È stato un successo indimenticabile. Quello che mi ha dato il Milan non lo dimenticherò mai. Dopo Barcellona, mi era tornato entusiasmo e passione per giocare. Adesso, mi manca l’adrenalina del campo, ma quando smetti cerchi altri stimoli in altri ambiti”, ha concluso Ibrahimovic.