Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo: un turno di squalifica con multa

Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo – Nessuna maxi squalifica per Zlatan Ibrahimovic dopo le proteste all’ indirizzo dell’ arbitro Maresca durante il match, vinto dal Milan, al “Tardini“, contro il Parma Sabato pomeriggio. Lo svedese è stato fermato per una sola giornata dal giudice sportivo: “Per una critica irrispettosa con atteggiamento provocatorio”, si legge. A tale provvedimento verrà aggiunta anche un’ ammenda di 5000 Euro.

Ibra, arriva la sentenza del giudice sportivo – Stefano Pioli dovrà, dunque, rinunciare alla sua colonna portante per la partita, in programma a “San Siro” Domenica prossima contro il Genoa in quanto il turno singolo di stop non prevede possibilità di appello da parte dei rossoneri. Gli altri squalificati, in vista della 31esima giornata di Serie A sono: Cristian Romero dell’Atalanta, Alessandro Tuia del Benevento, Domenico Criscito del Genoa, Felipe Caicedo della Lazio, Hirving Lozano del Napoli, Riccardo Gagliolo del Parma e Lorenzo Pellegrini della Roma. A riportarlo è “La Gazzetta Dello Sport“.

