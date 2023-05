Roger Ibanez, centrale difensivo della Roma, potrebbe salutare i giallorossi a fine stagione: tre club esteri pronti all’offerta

L’idillio tra la Roma e Roger Ibanez, cominciato nel gennaio 2020 con la formula del prestito dall’Atalanta, potrebbe essersi spento tre anni dopo. Nonostante costituisca una parte insostituibile del terzetto difensivo proposto da Mourinho, il centrale brasiliano sarebbe l’indiziato numero uno per lasciare i giallorossi a giugno. Gli errori da matita blu commessi in confronti diretti per l’obiettivo quarto posto, come ad esempio il rosso nel derby con la Lazio e il passaggio errato che ha consentito a Lautaro di servire Lukaku per il definitivo 0-2 Inter, potrebbero costare carissimo a Ibanez.

Il centrale classe 1994 ha dimostrato, a più riprese, di alternare momenti di grande lucidità ed una strana attitudine nel perdere concentrazione all’interno degli stessi novanta minuti. Nonostante qualche errore capitale, Ibanez ha rappresentato una certezza della retroguardia della Roma mettendo a referto quarantadue presenze in stagione. Le esigenze di bilancio della società giallorossa, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, starebbero però spingendo la dirigenza a valutare offerte irrinunciabili per il suo cartellino.

I club iscritti alla corsa per Ibanez dovrebbero essere già tre: Newclastle, Tottenham e Atletico Madrid. Alcuni emissari di queste stesse società, sarebbero stati riconosciuti all’Olimpico nel corso dell’ultimo match di campionato tra Roma e Inter, a dimostrazione di un interessamento che potrebbe concretizzarsi in trattative ufficiali. Nella prossima sessione estiva, dunque, il centrale brasiliano potrebbe svuotare il proprio armadietto di Trigoria.

