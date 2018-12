Iannicelli: “Preferivo stare a meno dieci”

Iannicelli parla a Canale 21

Peppe Iannicelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, su Canale 21soffermandosi su quanto è accaduto nel corso del match tra Cagliari e Napoli:

“Io credo che Ancelotti abbia fatto una mossa azzardata. Troppi titolari fuori all’inizio, nella seconda frazione di gioco è cambiato tutto. Sono contento per Milik, ma ho un rammarico: avri preferito che il polacco avesse segnato al Liverpool in Champions pittosto che in campionato, anche a costo di andare a meno 10 dalla Juventus. Ora però la lotta Scudetto non è finita…”.

