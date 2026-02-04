I parametri zero che fanno gola alla Juve: il sogno Bernardo Silva, Senesi e Çelik

Il mercato della Juve non si ferma alla finestra di riparazione appena chiusa. Alla Continassa si lavora già alle occasioni a parametro zero, che costituiscono una delle possibili strategie bianconere per rinforzare la rosa senza appesantire il bilancio. I nomi sul tavolo sono di primo piano e spaziano dall’esperienza internazionale di Bernardo Silva alle soluzioni più funzionali per difesa e fasce come Marcos Senesi e Zeki Çelik. Profili diversi, ma accomunati da una condizione chiave: il contratto in scadenza a giugno.

Retroguardia e corsie: Senesi e Çelik, profili affidabili e già pronti

La prima esigenza individuata dalla dirigenza juventina riguarda la solidità difensiva. Per questo motivo, Marcos Senesi rappresenta una delle opportunità più interessanti sul mercato. Il centrale argentino del Bournemouth va in scadenza a fine stagione e ha già manifestato gradimento per un possibile approdo in Serie A. Mancino affidabile nell’impostazione e aggressivo nei duelli, il classe 1997 risponde all’identikit tracciato dalla Vecchia Signora per aumentare la competitività nel reparto, con un ingaggio stimato attorno ai 4 milioni di euro.

Sulle corsie laterali, invece, il nome caldo è quello di Çelik. L’esterno turco della Roma conosce bene il campionato italiano, garantendo affidabilità immediata e una versatilità tale da interpretare efficacemente anche il ruolo di “braccetto” nella difesa a tre: l’elevata precisione nei passaggi e una buona percentuale di duelli aerei vinti ne fanno un profilo valido alla causa. Anche sul piano economico, 2 milioni netti lo stipendio percepito nel club capitolino, lo mantengono pienamente nella linea di sostenibilità tracciata dalla dirigenza.

Bernardo Silva, il possibile colpo ad effetto

Se Senesi e Çelik rappresentano operazioni razionali, Bernardo Silva è il nome che accende l’immaginazione. Il portoghese, in uscita dal Manchester City, potrebbe liberarsi a parametro zero e porterebbe in dote la propria qualità tecnica eccelsa. Un profilo che alzerebbe sensibilmente il livello del centrocampo bianconero, pur richiedendo valutazioni approfondite sull’ingaggio. Al momento, infatti, sono circa 10 i milioni netti percepiti dal 31enne in forza ai Citizens. La Juve lo osserva con attenzione, consapevole che non mancherà di certo la concorrenza per un fuoriclasse del suo calibro.

La lista degli svincolati monitorati resta ampia e si intreccia anche con le situazioni interne, come quelle legate ai rinnovi di alcuni pilastri della squadra e ai contratti in scadenza. La linea intrapresa da Comolli e Ottolini prevede il gioco d’anticipo, sfruttando le occasioni giuste. Dalle soluzioni funzionali ai colpi pirotecnici, la costruzione della Juventus del futuro è già entrata nel vivo.