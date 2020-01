Hysaj, parla l’agente: “SI lavora al rinnovo. Perché Ancelotti ha fallito? Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l’allenatore. Qui i ragazzi vanno allenati”

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show affrontando vari temi

Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj e di altri calciatori del Napoli come Mario Rui e Gigi Sepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“Gattuso? È arrivato in una situazione drammatica, difficile anche per l’allenatore più esperto e bravo del mondo. Sta facendo un grande lavoro, riabilitando tanti giocatori. I ragazzi sono contentissimi e lo seguono con tantissima attenzione. Ha espresso un buon gioco, anche con l’Inter, Sassuolo, strepitoso secondo tempo con la Lazio. Secondo me va presa in grandissima considerazione anche una sua conferma. Gattuso è un amico, una persona che stimo tanto, leale e corretta. Sia lui che Juric sono bravi, ma molto diversi tra di loro. Quello che sta facendo Rino, nella situazione attuale, è davvero difficile: va premiato il suo lavoro.

Perché Ancelotti ha fallito? Per un semplice motivo: non è una squadra di campioni il Napoli, vanno allenati e va coltivata la cultura del lavoro quotidiano e questo Ancelotti non l’ha fatto. Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l’allenatore”.

Sul rinnovo di Hysaj

“Rinnovo Hysaj? Ne stiamo parlando, ma Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. So che Gattuso lo stima tantissimo, nelle loro riunioni ha spesso detto che trovare un giocatore di 25 anni con l’esperienza di Hysaj, forte quanto lui, non è semplice e perderlo a 0 sarebbe stupido. I presupposti per Hysaj sono quelli di venderlo per bene.

Meret-Ospina? Giusto far fare le scelte a Gattuso, nell’interesse del patrimonio Napoli. A me Ospina, con la Lazio, è piaciuto tantissimo, indipendentemente dall’errore.

Spinazzola all’Inter implica un’uscita di Biraghi? Biraghi è titolare indiscusso, gioca tutte le partite, secondo in classifica sotto solo alla Juve, non può essere in uscita. A Napoli sono in sofferenza perché il progetto era quello di prendere Di Lorenzo per far andare via Hysaj.

Prossimo talento proposto? Sepe. Uno dei portieri più forti d’Italia, oggi al Napoli avrebbe fatto comodo. Sono convinto che a Gattuso piaccia molto, con i piedi è un fuoriclasse.

Rinnovo Mario Rui? Parliamo prima di Hysaj, poi parleremo di lui e Di Lorenzo”.