Hummels-Roma, aria d’addio: Solet in pole per sostituirlo

Il futuro di Mats Hummels sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. L’ex Bayern Monaco non avrebbe intenzione di proseguire la sua avventura con la maglia della Roma e la società starebbe già pensando al sostituto. Il nome in cima alla lista di Ghisolfi viene dalla nostra Serie A e si tratta di Oumar Solet dell’Udinese.

ROMA-HUMMELS È GIÀ FINITA: SOLET IL SOSTITUTO

L’avventura in giallorosso dell’ex Campione del Mondo fin qui non è andata nel migliore nei modi: con Juric non ha praticamente mai visto il campo, mentre con Ranieri ha alternato buone prestazioni ad altre horror come quella di Bilbao, che è costata alla Roma l’eliminazione dall’Europa League.

Per sopperire alla mancanza del centrale classe ’88, Ghisolfi avrebbe chiesto informazioni all’Udinese per Solet. Il classe 2000, molto fisico grazie ai suoi 192 centimetri e abile nelle uscite palle al piede, sta sfornando prestazioni di altissimo livello con i friulani e sta attirando l’attenzione di diversi club, sia di Serie A che esteri. Se la Roma vorrà assicurarsi il centrale francese per la prossima stagione dovrà battere la concorrenza, nonostante il giocatore guardi con piacere alla destinazione capitolina.

